Врач предупредила об опасных последствия бессонницы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Светлана Вострухова предупредила россиян о последствиях бессонницы.

По ее словам, бессонница - одно из самых распространенных нарушений сна, она чревата серьезными последствиями для организма человека. Об этом пишет Газета.Ru.

Все дело в том, что состояние бессонницы может варьировать от легкого дискомфорта до мучительной боязни постели. Через 3-5 суток полного отсутствия сна человек может "словить" галлюцинации, а если сон будет отсутствовать 10 дней, то это грозит летальным исходом для человека.

- Бессонница действительно опасна. Центры сна и бодрствования в головном мозге находятся в той же зоне, где и центры регуляции гормональной, иммунной и вегетативной нервной систем, а также центры голода и насыщения. Поэтому длительная бессонница может приводить к проблемам с памятью, повышенной тревожности, снижению иммунитета, нарушениям гормонального фона, развитию или усугублению депрессии и так далее, - объяснила врач.

Накануне ФАН рассказывал о том, могут ли сладости и мучное вызывать бессонницу. Как объяснила врач-психиатр Елена Николаева, эти продукты провоцируют выработку инсулина. Подобное приводит к выбросу адреналина в кровь, в результате человек не может уснуть.

Кстати, вызвать бессонницу у человека могут переживания перед сном. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, сообщает телеканал "360". Это связано с тем, что, когда люди ложатся спать, все внешние отвлекающие факторы исчезают, и человек может начать беспокоится о грядущих или прошлых событиях.