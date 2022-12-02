Кинолог Голубев предупредил, что с наступлением зимы собаки начинают лениться и больше спят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал владельцам собак, как с наступлением зимы может меняться поведение животного.

Прежде всего, как считает эксперт, стоит понимать, что в зимнее время года собаки могут начать отказываться от прогулок, больше спать или менять свои привычки. В частности, э то связано с сокращением продолжительность светового дня, пишет РИАМО.

- Собаки становятся более ленивыми и спокойными, могут больше спать, отказываться от активных игр и долгих прогулок. В это время уделите внимание рациону вашего питомца: возможно потребуется сократить калорийность блюд, но делать это следует только после консультации с ветеринаром, - объяснил Голубев.

Кинолог также добавил, что ближе к зиме питомец может начать как бы "замедляться", например, не встречать хозяина, отдав предпочтение оставаясь на своей лежанке.

Ранее телеканал "360" сообщал, как правильно сформировать привязанность у щенка к своему хозяину. По словам экспертов, питомец должен пройти через все этапы социализации, чтобы привязанность появилась. В первую очередь эксперты советуют не разлучать щенка с мамой слишком рано.