Политолог Жарихин: Действия киевского режима лишат собственности Украинскую православную церковь Фото: ИВАНОВА Диана

Российский политолог Владимир Жарихин считает, что начатая украинскими властями кампания по запрету деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) привет к лишению собственности УПЦ.

- Думаю, что за недавними действиями киевского режима неизбежно последуют акты отъема собственности у УПЦ. Все понимают, что сегодня у УПЦ - миллионы прихожан по всей стране, и быстрый и резкий отъем храмов у канонической церкви Украины рискует вызвать крайне негативную реакцию у общества, - рассказал эксперт в беседе с изданием ФАН.

Из-за этого власти страны руками СБУ и других силовых структур будут делать это постепенно, но планомерно и последовательно, предположил Жарихин.

- Если Банковая наложит свою лапу на Киево-Печерскую лавру или Владимирский собор, это вызовет массовое народное недовольство. Поэтому крупнейшие святыни УПЦ МП будут отниматься по очереди, по одной... на фоне военной спецоперации они будут это обосновывать мифической "шпионской" и "антигосударственной" деятельностью канонической церкви, - добавил политолог.

Накануне RT сообщал, что нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Об этом заявлял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя действия Киева по отношению к канонической УПЦ. Политик напомнил, что преследование УПЦ началось ещё при президенте Петре Порошенко, который "пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшегося переизбрания".

Также Life.ru писал, что Служба безопасности Украины предъявила обвинения митрополиту Кировоградской епархии канонической УПЦ в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни. А незадолго до этого Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины.