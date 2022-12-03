Как в Алтайском крае решают кадровые проблемы в медицине?

Региону не хватает 1500 врачей и 900 человек среднего медперсонала Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам Виктора Томенко, всего в Алтайском крае заняты 7,7 тыс. врачей и 20 тысяч работников среднего медперсонала, но этого количества недостаточно, сообщил губернатор во время прямой линии с жителями региона 2 декабря. Региону не хватает 1500 врачей и 900 человек среднего медперсонала.

«Люди продолжают уезжать в другие регионы, - признался Виктор Томенко. - С 2018 года из края уехали 1,4 тыс. врачей, из них 70% в другие регионы, 15% перешли в частные клиники, 15% ушли на пенсию».

Причем, в 2019 году начались позитивные подвижки с кадровой обеспеченностью в системе здравоохранения, но грянула пандемия, которая заставила перебросить силы на борьбу с коронавирусом. Некоторые медицинские работники Алтайского края тогда предпочли другие регионы ввиду того, что там больше платили.

Глава региона отметил, что зарплаты у медицинских работников растут от года к году, но ввиду того, что базовая величина была низкой, Алтайскому краю по-прежнему тяжело конкурировать с более богатыми регионами.

Губернатор напомнил о своем недавнем обращении к президенту России с предложением учитывать особенности края в методике распределения средств фонда обязательного медицинского страхования.

По словам Томенко, вместе с депутатами краевого заксобрания в регионе выработан пакет мер, которые осуществляются за счет денег краевого бюджета. Один из таких шагов предполагает, что выпускники Алтайского медицинского университета, которые учатся на коммерческой основе, могут перевестись на целевое обучение, что дополнительно позволит укомплектовать медицинские кадры на несколько сотен человек. Такие же меры, по словам главы региона, распространяются на будущих фельдшеров. Также программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» позволили закрепить в сельских территориях несколько сотен специалистов.