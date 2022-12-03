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НовостиОбщество3 декабря 2022 13:30

Свыше 40 отключений за неделю: иркутяне обеспокоены критической ситуацией с майнерами-нелегалами

Жители области выступают за введение повышенных тарифов на электричество для майнеров
Павел ЧЕРНЫШОВ
Жители области выступают за введение повышенных тарифов на электричество для майнеров

Жители области выступают за введение повышенных тарифов на электричество для майнеров

Четыре пункта сбора подписей против деятельности «серых» майнеров и за введение дифференцированных тарифов развернуты в Иркутске. Жители столицы Приангарья начали кампанию «Будь на стороне света» и попросили остановить деятельность криптовалютчиков, которая ведется, по сути, за счет обычных людей. Иркутяне массово оставляют свои подписи против «постоянных замыканий и пожаров в сетях, в которых виноваты серые майнеры».

Факты говорят сами за себя. С 27 ноября, когда началось похолодание, только в Иркутске и в Иркутском районе произошло свыше 40 отключений в сети 0,4 кВ из-за перегруза. Практически во всех населенных пунктах были выявлены майнеры, либо подозрения на майнинговую деятельность. В частности, в Иркутске, Урике, Пивоварихе, Грановщине, Хомутово, Иркутске, Маркова и СНТ, Смоленщине, Баклашах, Введенщине.

«Ни для кого не секрет, что зимой проблема с перебоями электроэнергии обостряется. Люди упорно не понимают того, что с развитием майнинга в регионе нагрузка на электросети возрастает многократно. Ситуация, когда один майнер может оставить без света целую улицу, неприемлема. Поэтому мы считаем, что первым шагом в исправлении ситуации должно стать введение дифтарифов для людей, которые занимаются добычей криптовалюты», - говорит один из волонтеров проекта. Подписи собирают по следующим адресам: около ТЦ «Снегирь» в микрорайоне Университетский, на остановке «Ручей» на Синюшиной горе, около ТЦ «Европарк» в Ново-Ленино и на площади около ТЦ на улице Литвинова. Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию уже не раз называли одним из решений проблемы серого майнинга. Сейчас власти вплотную подошли к этому решению, 14 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил регионам самостоятельно вводить дифтарифы на электроэнергию.