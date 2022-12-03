Свыше 40 отключений за неделю: иркутяне обеспокоены критической ситуацией с майнерами-нелегалами

Жители области выступают за введение повышенных тарифов на электричество для майнеров

Четыре пункта сбора подписей против деятельности «серых» майнеров и за введение дифференцированных тарифов развернуты в Иркутске. Жители столицы Приангарья начали кампанию «Будь на стороне света» и попросили остановить деятельность криптовалютчиков, которая ведется, по сути, за счет обычных людей. Иркутяне массово оставляют свои подписи против «постоянных замыканий и пожаров в сетях, в которых виноваты серые майнеры».

Факты говорят сами за себя. С 27 ноября, когда началось похолодание, только в Иркутске и в Иркутском районе произошло свыше 40 отключений в сети 0,4 кВ из-за перегруза. Практически во всех населенных пунктах были выявлены майнеры, либо подозрения на майнинговую деятельность. В частности, в Иркутске, Урике, Пивоварихе, Грановщине, Хомутово, Иркутске, Маркова и СНТ, Смоленщине, Баклашах, Введенщине.

«Ни для кого не секрет, что зимой проблема с перебоями электроэнергии обостряется. Люди упорно не понимают того, что с развитием майнинга в регионе нагрузка на электросети возрастает многократно. Ситуация, когда один майнер может оставить без света целую улицу, неприемлема. Поэтому мы считаем, что первым шагом в исправлении ситуации должно стать введение дифтарифов для людей, которые занимаются добычей криптовалюты», - говорит один из волонтеров проекта. Подписи собирают по следующим адресам: около ТЦ «Снегирь» в микрорайоне Университетский, на остановке «Ручей» на Синюшиной горе, около ТЦ «Европарк» в Ново-Ленино и на площади около ТЦ на улице Литвинова. Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию уже не раз называли одним из решений проблемы серого майнинга. Сейчас власти вплотную подошли к этому решению, 14 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил регионам самостоятельно вводить дифтарифы на электроэнергию.