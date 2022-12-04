В Европе призвали к жесткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге призвали к жесткому курсу в отношении Соединенных Штатов из-за подписанного президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции (IRA), сообщает издание Berliner Morgenpost.

"Это, несомненно, было бы ядерным вариантом, и в текущей ситуации это совершенно нежелательно", - сказал Фарбер.

Но, как добавил парламентарий, разочарование протекционистским курсом Вашингтона огромно, а принятый в США закон грозит еще большим ухудшением и так тяжелой экономической ситуации в Европе.

Ранее CNBC сообщал, что Евросоюз выступил против инициативы США по закону о снижении инфляции. Европа опасается, что закон Байдена нанесет ущерб ее экономике, уточнял телеканал.

Также ранее Байден пообещал уберечь США от "улучшения" экономической ситуации Президент США заявил, что закон о снижении инфляции призван предотвратить улучшение экономической ситуации.