Politico: возможное принятие в США временного финансирования правительства сократит помощь Украине Фото: REUTERS

Возможное принятие законодателями США инициативы о временном финансировании правительства на весь текущий финансовый год (начался 1 октября 2022 года в стране) приведет к возможной остановке военной помощи Украине и закупок стратегического бомбардировщика B-21 Raider, способного нести ядерное оружие. Об этом сообщило накануне издание Politico со ссылкой на источники в американском минобороны.

Напомним, в начале октября текущего года американский лидер Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря, который включает дополнительные 12,4 млрд долларов на поддержку Украины. До этого периода законодатели США должны принять оборонный бюджет на этот год.

Но, как ожидается, они в очередной раз продлят на небольшой срок финансирование правительства с той целью, чтобы предоставить республиканцам и демократам время для обсуждения бюджета, уточняет газета.

Ранее сообщалось, что Евросоюз сократит помощь Украине из-за экономических проблем. Уточнялось, что вместо обещанных ранее девяти миллиардов евро помощи в ЕС договорились пока только об одном миллиарде.