Бросивший микрофон во время концерта Лепс объяснил свой поступок болезнью

Григорий Лепс Фото: Олег ЗОЛОТО

Певец Григорий Лепс, бросивший микрофон на середине исполнения песни "Самый лучший день" на выступлении в Санкт-Петербурге, сообщил, что "не все пошло по плану", так как он приболел, об этом сообщает сайт SPB.KP.RU.

В ходе концерта в Ледовом Дворце Лепс, исполняя хит "Самый лучший день" на бис, бросил микрофон, снял очки и швырнул их, а затем покинул сцену.

"Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за … поддержку, за то, что весь зал пел в унисон", - написал позже артист в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 11 мая 2022 года Григорий Лепс приехал в Донбасс на автобусе организатора концерта, которым выступило "Русское радио". Отмечалось, что после начала спецоперации артист уже посетил несколько госпиталей, где лечат раненых военнослужащих – недавно расписался на гитаре ребят в военном клиническом госпитале.