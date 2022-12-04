В Иране заявили, что нефтегазовые компании России должны иметь офисы в Ширазе Фото: REUTERS

Предприятие "Газпром" и другие крупные нефтегазовые компании РФ должны иметь свои представительства в Ширазе - центре деятельности нефтегазовых компаний в Иране, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде.

"... Шираз - самый важный город на юге Ирана. Очень много компаний, работающих в регионе Персидского залива и рядом с ним, имеют офисы в Ширазе. Я думаю, что "Газпром" и другие крупные предприятия в России тоже должны иметь такие офисы в этом городе", - отметил агентству Биназаде.

Ранее сообщалось, что Иран вскоре начнет закупать у России 9 млн кубометров газа в сутки. Как уточнялось, поставки осуществят в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией.

Также ранее стало известно, что Иран поставит в Россию 40 газовых турбин. Об этом сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.