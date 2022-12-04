В офисе Зеленского сообщили о прибытии первого судна с украинским зерном в Эфиопию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что первое судно с 25 тысячами тонн зерна в рамках программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") прибыло в Эфиопию, об этом написало издание "Корреспондент.net".

"В рамках программы… Grain from Ukraine 25 тысяч тонн украинской гуманитарной пшеницы было отправлено для Эфиопии", - цитирует издание сообщение в Телеграм-канале Ермака.

Напомним, в ходе Международного саммита по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу весны 2023-го года отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в государства, находящиеся под угрозой голода и засухи

Ранее в ООН сообщили, что первое судно с украинским зерном может отправиться в Сомали. Ожидалось, что путь туда займет шесть недель.

Также ранее стало известно, что застрявшее в Босфоре судно с украинским зерном сняли с мели. Как тогда уточнялось,сам пролив все еще оставался закрытым для движения судов.