Читатели Welt поддержали инициативу Макрона о гарантиях безопасности для России

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt поддержали заявление главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

"Макрон знает о дипломатии больше, чем немецкие политики", - написал один из пользователей.

"Гарантии должны были быть даны еще в 2021-м году. Тогда бы не было конфликта на Украине", - выразил свое мнение другой читатель.

"Такое заявление Макрона должно было прозвучать не позднее прошлого года. Нужно серьезно задуматься, как экспансия НАТО на восток повлияла на Россию", - резюмировали комментаторы.

Ранее в интервью телеканалу TF1 французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.