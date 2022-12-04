Диписточник сообщил о подготовке Киевом провокации по срыву транзита аммиака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина готовит провокацию, в целях сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"По данным, подтвержденным по нескольким каналам, киевский режим готовит резонансную провокацию, направленную на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) – Одесса (Украина)", - уточнил он.

Также он добавил, что на территории Одесского припортового завода "будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки… в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара"ВС России".

Ранее Минобороны РФ заявило о подготовке украинской стороной циничной провокации в Лисичанске. Как уточняли в ведомстве, в Лисичанске ВСУ готовят информационную провокацию с переодеванием тел погибших военных в гражданскую одежду.