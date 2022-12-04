Экстренные отключения света продолжаются в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях 4 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Экстренные отключения света продолжаются сегодня, 4 декабря, в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины, об этом сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.

Вчера в компании также сообщали об экстренных отключениях света в Киеве и Одесской области.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют", - уточняется в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Ранее Кличко допустил, что отключения света в Киеве продлятся до весны. Мэр Киева объясняет это высокой нагрузкой на городскую энергосистему в зимнее время.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.