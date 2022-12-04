Зеленский назвал донецкое направление самым "горячим и болезненным" для ВСУ

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, согласно докладам командующих, донецкое направление является самым "горячим и болезненным" для украинских войск.

"Провел очередное заседание ставки. Командующие доложили ситуацию… На Донбассе: Бахмут (Артемовск - прим. ред.), Соледар - сейчас, как и раньше самые горячие и болезненные", - заявил Зеленский видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что войска России перешли в наступление на Южно-Донецком направлении. Также ранее российские военные освободили поселок Майорск на Донецком направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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