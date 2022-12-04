Врачи реанимировали человека, считавшегося пятым погибшим при обрушении дома в Нижневартовске. Фото: скрин видео МЧС

Человек, считавшийся пятым погибшим при обрушении дома в Нижневартовске, жив. Медикам удалось его реанимировать.

- Медикам удалось реанимировать одного человека, который считался погибшим при обрушении жилого дома, - сообщили ТАСС в медицинских службах.

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске прогремел взрыв в жилом доме, который расположен на улице Мира 6а. В результате случившегося обрушились второй и третий этажи. Буквально сразу же после ЧП Прокуратура Нижневартовска начала проверку по факту обрушения подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси.

По данным МЧС, взрыв произошел в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома. Взрывной волной оказались повреждены перекрытия между 1,2,3 этажами.

Сейчас прибывшие на место ЧП сотрудники ведомства эвакуировали 52 человека, еще 10 жильцов удалось спасти, а четверо погибли. Работа по разбору завалов продолжается.