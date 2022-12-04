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НовостиЭкономика4 декабря 2022 20:18

Украинский эксперт Куюн предупредил Киев о негативных последствиях потолка цен на нефть из РФ

На Украине заявили о фатальных последствиях потолка цен на нефть из РФ для Киева
Александр КИСЛОВ
Потолок цен на российскую нефть станет настоящим кошмаром для Украины, считают местные эксперты

Потолок цен на российскую нефть станет настоящим кошмаром для Украины, считают местные эксперты

Фото: REUTERS

Потолок цен на российскую нефть, введенный Европейским союзом и G7, не лучшим образом скажется на украинском рынке горючего, заявил эксперт украинского топливного рынка, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, пишет информагентство РИА Новости со ссылкой на его заявления в соцсетях.

По словам специалиста, ожидаются дефицит и высокие цены. Куюн уточнил, что пока европейский рынок не адаптировался к нефтяным санкциям, экономику ждет турбулентность. По мнению руководителя, Киев может почувствовать негативный эффект от ограничений первым. По его словам, «вопрос даже не в цене, а в наличии товара» и возможности его доставить в страну. «Мы получим и дефицит, и космические цены», — спрогнозировал он.

Решение Европейского союза и стран G7 ("большой семерки") о введении ценового потолка на российскую нефть официально вступит в силу и начнет действовать с 5 декабря нынешнего года. Согласно условиях потолка, страны ЕС и "большой семерки" не смогут покупать российскую нефть по цене дороже 60 долларов за баррель. Сейчас западные страны активно пытаются склонить к присоединению к условиях ценового потолка и других игроков рынка (в частности, ранее отказывавшуюся от введения антироссийских санкций Индию).

При этом российские власти полагают, что западные страны нанесут себе серьезный ущерб решением о введении потолка цен на нефть из РФ. По словам вице-премьера России Александра Новака, Москва не будет поставлять свои энергоресурсы во все страны, которые примут и поддержат решение о введении и установлении какого-либо потолка цен на них.