Украинский эксперт Куюн предупредил Киев о негативных последствиях потолка цен на нефть из РФ

Потолок цен на российскую нефть станет настоящим кошмаром для Украины, считают местные эксперты Фото: REUTERS

Потолок цен на российскую нефть, введенный Европейским союзом и G7, не лучшим образом скажется на украинском рынке горючего, заявил эксперт украинского топливного рынка, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, пишет информагентство РИА Новости со ссылкой на его заявления в соцсетях.

По словам специалиста, ожидаются дефицит и высокие цены. Куюн уточнил, что пока европейский рынок не адаптировался к нефтяным санкциям, экономику ждет турбулентность. По мнению руководителя, Киев может почувствовать негативный эффект от ограничений первым. По его словам, «вопрос даже не в цене, а в наличии товара» и возможности его доставить в страну. «Мы получим и дефицит, и космические цены», — спрогнозировал он.

Решение Европейского союза и стран G7 ("большой семерки") о введении ценового потолка на российскую нефть официально вступит в силу и начнет действовать с 5 декабря нынешнего года. Согласно условиях потолка, страны ЕС и "большой семерки" не смогут покупать российскую нефть по цене дороже 60 долларов за баррель. Сейчас западные страны активно пытаются склонить к присоединению к условиях ценового потолка и других игроков рынка (в частности, ранее отказывавшуюся от введения антироссийских санкций Индию).

При этом российские власти полагают, что западные страны нанесут себе серьезный ущерб решением о введении потолка цен на нефть из РФ. По словам вице-премьера России Александра Новака, Москва не будет поставлять свои энергоресурсы во все страны, которые примут и поддержат решение о введении и установлении какого-либо потолка цен на них.