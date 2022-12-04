Жители Милана вышли на митинг против поставок оружия на Украину

Итальянцы выступают против масштабной военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Милане в уличной акции против поставок оружия Украине и за мирные переговоры для решения конфликта приняли участие около пяти тысяч человек. Участники митинга потребовали от итальянских властей немедленно прекратить накачивать киевский националистический режим всеми видами летального оружия. Информацию об этом в соцсетях распространил бывший мэр Рима Джанни Алеманно, который стал организатором и заявителем протестного митинга.

По предварительным данным, в акции протеста поучаствовали около пяти тысяч миланцев.

«Правые возвращаются на площадь, чтобы остановить войну. Для меня было большой честью завершить демонстрацию, организованную в Милане координацией «Объединенные против войны», и было очень приятно видеть, как многие люди всех возрастов все еще маршируют с триколором в руках», — подчеркнул европейский политик. По его словам, участники манифестации попросили кабмин Италии не продолжать идти по тому же пути, что и правительство бывшего главы Совета министров Италии Марио Драги.

Ранее стало известно о том, что финансовая помощь Украине со стороны Соединенных Штатов может быть существенно снижена или и вовсе прекращена на фоне политических разногласий в американских элитах. Некоторые члены Конгресса США говорят о подобном сценарии развития событий как о вполне реальном и считают, что команде американского президента Джо Байдена необходимо придумать тщательный и проработанный план действий на случай, если он реализуется. В частности, возможно, Белому дому придется задействовать чрезвычайные механизмы, чтобы его украинские партнеры не остались без финансирования в разгар тяжелой и суровой зимы.