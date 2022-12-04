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НовостиПолитика4 декабря 2022 20:42

Жители Милана вышли на митинг против поставок оружия на Украину

Участники акции заявили, что Италия помогать боевикам ВСУ не должны
Александр КИСЛОВ
Итальянцы выступают против масштабной военной помощи Украине

Итальянцы выступают против масштабной военной помощи Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Милане в уличной акции против поставок оружия Украине и за мирные переговоры для решения конфликта приняли участие около пяти тысяч человек. Участники митинга потребовали от итальянских властей немедленно прекратить накачивать киевский националистический режим всеми видами летального оружия. Информацию об этом в соцсетях распространил бывший мэр Рима Джанни Алеманно, который стал организатором и заявителем протестного митинга.

По предварительным данным, в акции протеста поучаствовали около пяти тысяч миланцев.

«Правые возвращаются на площадь, чтобы остановить войну. Для меня было большой честью завершить демонстрацию, организованную в Милане координацией «Объединенные против войны», и было очень приятно видеть, как многие люди всех возрастов все еще маршируют с триколором в руках», — подчеркнул европейский политик. По его словам, участники манифестации попросили кабмин Италии не продолжать идти по тому же пути, что и правительство бывшего главы Совета министров Италии Марио Драги.

Ранее стало известно о том, что финансовая помощь Украине со стороны Соединенных Штатов может быть существенно снижена или и вовсе прекращена на фоне политических разногласий в американских элитах. Некоторые члены Конгресса США говорят о подобном сценарии развития событий как о вполне реальном и считают, что команде американского президента Джо Байдена необходимо придумать тщательный и проработанный план действий на случай, если он реализуется. В частности, возможно, Белому дому придется задействовать чрезвычайные механизмы, чтобы его украинские партнеры не остались без финансирования в разгар тяжелой и суровой зимы.