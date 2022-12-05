Лепс избил посетителя бара в Санкт-Петербурге после своего концерта

Григорий Лепс оказался в центре громкой скандальной истории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Санкт-Петербурге около одного из местных баров произошла драка с участием певца Григория Лепса. В результате потасовки исполнитель избил своего оппонента прямо на улице северной столицы.

Известно, что резонансный скандальный инцидент произошел в ночь на 3 декабря нынешнего года около петербургского бара, расположенного на Московском проспекте на юге города.

Активное участие в драке принимали трое охранников Лепса - они активно помогали певцу избивать петербуржца.

По данным "КП-Петербург", пострадавшим в драке оказался петербуржец по имени Дмитрий, в результате конфликта с участием Лепса ему сломали нос. Медики диагностировали у мужчины перелом со смещением. В воскресенье, 4 декабря 2022 года, Дмитрий написал заявление по факту случившегося в петербургсккую полицию.

Конфликт, по данным адвоката пострадавшего мужчины, начался с того, что Лепс пришел в бар в нетрезвом виде и хотел поиграть в нарды на деньги. После того, как Дмитрий отказался играть с ним, певец ударил мужчину по лицу. После этого драка продолжилась на улице, где Лепс и его охранники некоторое время избивали мужчину.

Отмечается. что ранее Лепс не стал доигрывать концерт в Санкт-Петербурге и покинул сцену, бросив микрофон. Драка рядом с одним из питерских баров с участием Лепса произошла как раз после этого концерта.