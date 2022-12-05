Эмбарго на поставку российской нефти в Евросоюз вступило в силу

Эмбарго на поставку российской нефти в европейские государства начало действовать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступает в силу с 5 декабря текущего года.

Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Ранее страны Европейского союза и G7 ("большой семерки") также приняли консолидированное решение и об установлении так называемого потолка цен на российскую нефть. Согласно условиям ЕС, теперь страны-члены содружества не смогут покупать нефть из РФ по цене, превышающей 60 долларов США за баррель. Эта меря анонсирована как новый "шаг в сторону лишения РФ доходов от нефтяного экспорта".

При этом. как отмечают российские власти, теперь Европа может в принципе остаться без нефти из РФ. По словам заместителя председателя российского правительства Александра Новака, Москва не собирается поставлять свою нефть в те государства, которые поддержат введение потолка цен на нее (а также будут соблюдать условия закупок энергоресурсов в соответствие с установленными параметрами).