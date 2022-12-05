Рогов сообщил об ударе ВС РФ по складам боеприпасов в контролируемом Киевом Запорожье

Владимир Рогов сделал важное заявление о действиях российской армии в ходе СВО на Украине Фото: из соцсетей

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов раскрыл подробности, причины и обстоятельства ночного удара российских Вооруженных сил в Запорожье.

Он заявил, что целью ВС РФ стали склады боеприпасов, военная техника, огневые позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также инфраструктурные объекты для ведения военных действий.

Об этом он заявил в Telegram-канале. По его словам, начиная с 00:58 в Запорожье прозвучала серия взрывов. «По предварительной информации, целью прилетов [снарядов] была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты», — подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов заявлял о том, что киевский националистический режим концентрирует большие силы в городе Запорожье, который в настоящее время пока находится под полным контролем боевиков ВСУ. По данным Рогова, в город стягиваются десятки тысяч иностранных наемников - большую часть из них составляют поляки, однако руководят действиями так называемых "иностранных легионов" британцы.

Член главного совета администрации Запорожской области РФ допускает, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины и одиозные украинские неонацистские формирования могут начать проводить попытки наступательных действий на этом направлении театра боевых действий.