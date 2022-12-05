Сенатор Клишас допускает возможность введения наказания для покинувших РФ из-за мобилизации россиян

Андрей Клишас заявил о возможном введении ограничений для покинувших РФ из-за мобилизации граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации, один из авторов поправок в Конституцию России Андрей Клишас в беседе с газетой «Ведомости» публично анонсировал введение в РФ ограничений для россиян, уехавших из страны в связи с частичной мобилизацией. По его словам, новые меры позволят сделать их пребывание за границей менее комфортным.

Сенатор рассказал журналистам о том, что большое количество граждан покинули страну, однако при этом продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Он допустил, что власти могут менять закон таким образом, чтобы ограничить их возможность работы за рубежом.

Ранее другой российский сенатор - Андрей Климов - заявил, что некоторые из уехавших из страны и осудивших спецоперацию на Украине граждан РФ могут в перспективы быть признаны иностранными агентами.

Однако Клишас и спикера Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поспешили заявить о том, что в настоящее время введение подобных мер российскими властями совершенно точно не прорабатывается и всерьез не рассматривается - при признании граждан иноагентами будет работать прежний перечень предусмотренных для этого оснований. При этом не исключено, что если им будут соответствовать некоторые из уехавших из страны граждан, то они в список иноагентов все-таки попадут.