Макрон сообщил, что продолжает поддерживать прямые контакты с Путиным

Эммануэль Макрон выступил с крайне важным и любопытным политическим заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным важен для возобновления взаимодействия между странами.

По его мнению, российско-украинский конфликт завершится переговорами и он не видит «других вариантов». Вместе с тем он считает, что решение должны принимать украинцы.

Соответствующие важные политические заявления были сделаны Макроном в эфире телеканала CBS.

Макрон, в частности, отметил, что диалог с Путиным нужен для того, чтобы лучше понимать позицию и мнение российской стороны (без понимания позиции РФ решить конфликт на Украине просто невозможно, полагает президент Франции). Именно поэтому Макрон подчеркнул, что выступает категорически против звучащих предложений о необходимости "международной изоляции Путина".

Ранее Макрон неоднократно заявлял о том, что, несмотря на то, что Франция выступает категорически против специальной военной операции РФ на Украине (не соглашаясь ни с ее целями, ни с ходом ее проведения), это обстоятельство в любом случае не должно привести к разрыву связей между Москвой и Парижем. По мнению французского лидера, нынешние разногласия между странами непременно останутся в прошлом, поэтому культурные, общественные и даже политические связи РФ и Франции прерывать совершенно точно нельзя.