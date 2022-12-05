В «Трезвой России» предложили запретить торговлю электронными сигаретами в Сети Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить торговлю электронными сигаретами через интернет. Свое предложение он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Парламентарий отмечает, что в последний год произошло несколько случаев отравления электронными устройствами, что привело к смерти несовершеннолетних.

Многие эксперты, в том числе иностранные, отмечают, что производители умалчивают информацию о вреде таких изделий. Медицинские исследования также подтверждают, что курение электронных сигарет повреждает легкие, провоцирует симптомы астмы, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Но никаких ограничений по продаже данных изделий нет. При этом в стране существует запрет на онлайн-продажу табачных изделий. В связи с этим Хамзаев предлагает ввести аналогичное ограничение электронные сигареты, системы нагрева, картриджи для солевого никотина, испарители и т. д. Все это сегодня можно заказать на маркетплейсах, пишет Rt.

28 ноября курение электронной сигареты обернулось смертью для 15-летнего лицеиста из Московской области. Сделав несколько затяжек подросток внезапно потерял сознание, а из его рта пошла пена. Врачи не смогли спасти подростка, сообщает ФАН.

Длительное использование электронных сигарет, или вейпинга, значительно ухудшает функции кровеносных сосудов организма, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает газета "Известия".