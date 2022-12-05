Nokia получила лицензию для поставки оборудования в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финская компания Nokia направила два обращения европейским регуляторам, а также два американским для дальнейшего получения экспортной лицензии по осуществлению поставок в Россию. Об этом сообщил глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Как уточнил глава «МегаФона», по одному из запросов дали положительный ответ, а по трем ожидаются решения. По его словам, Nokia стала компанией, которая считает для себя возможным «договориться и выполнить обязательства».

«Ситуация, в которой мы сейчас живем, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся», - отметил он в интервью РБК

Сообщение о том, что производитель телекоммуникационного оборудования попросил у Соединенных Штатов и Финляндии разрешения для поставок в Россию стало известно в начале ноября этого года. Соответствующие лицензии поставщикам необходимо получать в рамках введенных в отношении России санкционных ограничений.

В данном случае речь шла не о поставках оборудования для расширения сетей, а также оборудования, необходимого для поддержания функционирования сетей, однако в течение года Nokia собирается ликвидировать все свои юрлица в России и уйти с российского рынка.