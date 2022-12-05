Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за слова о России

Эммануэль Макрон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели издания Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал лидера фракции крайне правой партии "Национальное собрание" Марин Ле Пен врагом НАТО только по той причине, что у нее хорошие отношения с Россией.

"Господин Макрон, дружба с Россией намного надежнее, чем с любым из государств НАТО, так как Москва не кинет вас при первой же возможности. Ле Пен - здравомыслящий человек, желающий мира. Полная противоположность вам", - отметил один из читателей.

"Все ли французы - друзья НАТО? Лично я бы выбрал Россию. Шарль де Голль (президент Франции в 1959-1969 годах - прим. ред.) специально вывел Францию из НАТО, в целях защитить мир в Европе и национальный суверенитет", - написал другой комментатор.

Ранее читатели Le Figaro раскритиковали Макрона из-за реакции на падение ракет в Польше. Французский лидер тогда отмечал, что “следит за ситуацией”

Также ранее британцы призвали Макрона уйти в отставку после обвинения в адрес России. Глава Франции обвинил РФ в “хищнических амбициях”, а также подпитке антифранцузской пропаганды в Африке.