Шольц заявил о намерении ФРГ стать гарантом безопасности Европы Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия намерена стать гарантом европейской безопасности.

Как заявил глава немецкого правительства, ФРГ прилагает все усилия для укрепления мирового порядка на основе принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН). По его словам, немецкое благополучие, а также безопасность и демократия зависят от соблюдения общих правил.

«Поэтому Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники, возводить мосты внутри Европейского союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем», - написал канцлер ФРГ в своей статье для журнала Foreign Affairs.

Напомним, еще в мае этого года Шольц в интервью немецким журналистам заявил о планах Берлина вскоре создать «самую большую традиционную армию в Европе» из всех стран Североатлантического альянса, отметив, что «Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО».