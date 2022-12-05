Пользователи Twitter раскритиковали заявление Борреля о новом мире

Жозеп Боррель
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Пользователи Twitter раскритиковали заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля о новом мире.
“Как первооткрыватели и конкистадоры, мы должны изобрести Новый Мир”, заявил он на выступлении перед латиноамериканскими депутатами.
При этом пользователи раскритиковали это заявление.
"Каждый раз, когда Боррель говорит, он все глубже себя закапывает", - выразил свое мнение один из комментаторов.
"Если после таких заявлений он не подаст в отставку, то не знаю, о каких европейских ценностях можно рассуждать", - добавил другой
"Мне очень стыдно, что Боррель представляет Испанию на такой важной должности в Евросоюзе", - написал еще один комментатор.
"После такого рода заявлений они еще хотят кого-то учить дипломатии и толерантности, кошмар", - подытожили читатели.
Ранее Володин раскритиковал идею Борреля вывезти пшеницу из Украины в Европу. Выгоду от такого предложения получит только Европа, уверен спикер Госдумы.
Также ранее китайцы высмеяли “мудрость” Борреля о санкционной диете против России.