Пользователи Twitter раскритиковали заявление Борреля о новом мире

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля о новом мире.

“Как первооткрыватели и конкистадоры, мы должны изобрести Новый Мир”, заявил он на выступлении перед латиноамериканскими депутатами.

При этом пользователи раскритиковали это заявление.

"Каждый раз, когда Боррель говорит, он все глубже себя закапывает", - выразил свое мнение один из комментаторов.

"Если после таких заявлений он не подаст в отставку, то не знаю, о каких европейских ценностях можно рассуждать", - добавил другой

"Мне очень стыдно, что Боррель представляет Испанию на такой важной должности в Евросоюзе", - написал еще один комментатор.

"После такого рода заявлений они еще хотят кого-то учить дипломатии и толерантности, кошмар", - подытожили читатели.

Ранее Володин раскритиковал идею Борреля вывезти пшеницу из Украины в Европу. Выгоду от такого предложения получит только Европа, уверен спикер Госдумы.

Также ранее китайцы высмеяли “мудрость” Борреля о санкционной диете против России.