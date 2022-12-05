Шольц считает, что эффективность санкций против России возрастает

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Эффективность санкций в отношении России все возрастает, их придется долго сохранять, а Евросоюз и НАТО сильны как никогда, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей публикации для издания Foreign Affairs.

"В действительности, все произошло наоборот: Евросоюз и трансатлантический альянс сильны как никогда. Ничто не показывает это так ясно, как беспрецедентные экономические санкции, которым в настоящее время подвергается Россия", - заявил Шольц.

При этом в РФ неоднократно заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Также российский лидер Владимир Путин отметил снижение уровня жизни в Европе как одно из последствий санкций против России.

Кроме этого, ранее сообщалось, что российская экономика пережила первый шок от введенных санкционных ограничений. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов на марафоне “Новые горизонты”, отметив, что такой вывод можно сделать даже на основании того, что даже сегодня готовят новые пакеты различных санкций и запретов.