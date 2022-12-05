Володин считает, что США пытаются сдержать развитие других стран

Вячеслав Володин, фото: Юлия Зырянова/ТАСС

Мир должен быть многополярным, при этом США стремятся сдержать развитие других стран для удержания гегемонии, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин на заседании ПА ОДКБ в Москве.

"Мир должен быть многополярным. США стремятся сдержать развитие других государств, чтобы сохранить свою гегемонию. Это касается всех наших стран", - отметил Володин.

Также спикер Госдумы отметил необходимость обозначить позицию государств по вопросу сохранения суверенитета и предпринять все для того, "чтобы люди жили в мире, и развивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, утрачивая превосходство, страны Запада превращаются в меньшинство на мировой арене.Об этом российский лидер говорил на пленарном заседании Валдайского клуба 27 октября 2022 года.

Также Путин добавил, что, в отличие от Запада, “мы в чужой двор не лезем”. Диалог России с другими центрами будет важен для построения многополярного мира. Многополярность - единственный шанс восстановить субъектность для Европы, подчеркнул президент.