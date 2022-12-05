Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину представлены доклады о чрезвычайных происшествиях в Саратовской и Рязанской областях. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 5 декабря 2022 года.

"От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит", - подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее писал сайт KP.RU, на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека, а еще шесть пострадали.

Напомним, жители Энгельса сообщили о том, что ночью 5 декабря около 6:00 они услышали громкий хлопок в районе взлетной полосы военного аэродрома, а также увидели вспышку. Губернатор Саратовской области прокомментировал инцидент, подчеркнув, что ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал.