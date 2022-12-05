Володин заявил, что военно-биологическая деятельность США несет угрозу для всего человечества

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов несет угрозу для всего человечества, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ сегодня, 5 декабря.

"Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества… важно сообща выработать меры для обеспечения безопасности наших граждан", - сказал он.

Также Вячеслав Володин отметил, что российские специалисты обнаружили факты военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Ранее в МИД России заявил, что США сознательно "затуманивают" свою военно-биологическую деятельность на Украине. По словам Рябкова, за счет спецоперации России на Украине удалось выяснить, что "творится с подачи США" в данной сфере. Рябков также отметил, что если какие-то страны попробуют помешать расследованию, то такой шаг выставит их как недобросовестных игроков в Совете Безопасности ООН.