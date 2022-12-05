Росстат посчитал, во сколько обойдется новогодний стол для встречи 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодний стол в этом году обойдется россиянам дороже. Росстат посчитал, что на покупку продуктов для встречи праздника будет потрачено в среднем 6,2 тысячи рублей.

Расчеты производились исходя из традиционных блюд, которые обычно бывают на праздничном столе. Так оливье обойдется в 811 рублей. На его приготовление потребуется картофель (60 руб), вареная колбаса (239 руб.), маринованные огурцы (114 руб.), морковь (33 руб), куриные яйца (78,18 руб.), зеленый горошек (114 руб), майонез (84 руб), лук, зелень (89 руб).

Для сельди под шубой нужно будет докупить свеклы на 27 рублей и соленой рыбы на 270 руб.

Красная икра стоит 1700 рублей, а гарнир из картофеля в среднем 180 руб. основное мясное из рыбы или курицы обойдется от 200 до 350 руб.

Если говорить про алкоголь, то шампанское, без которого не обходится встреча праздника, стоит 306 руб. за бутылку. Водка - 478 руб., а коньяк - 943 руб.

В список эксперты также включили фруктовые соки, сладости, фрукты.

Итого суммарно вышло 6 200 рублей – именно во столько обойдутся минимальные затраты на встречу праздника.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов поделился с "Абзацем", что ждать сильных подорожаний в декабре не стоит. Власти будут следить, чтобы цены не росли и не усугублялось давление на кошельки россиян.

Единственная позиция, которая все таки может прибавить в цене – это алкоголь. Перед Новым годом цены на него могут вырасти на 15%.