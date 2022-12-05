Читатели Financial Times возмутились присуждением Зеленскому звания "Человек года"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели британского издания Financial Times раскритиковали решение газеты присвоить президенту Украины Владимиру Зеленскому звание "Человек года".

Многие отметили, что украинский лидер не заслужил такого титула.

"Стал человеком года за то, что был успешным клоуном? А призовой фонд в размере двух миллиардов долларов будет переведен на его счет в Швейцарии", - написал один из пользователей.

"Сколько Зеленский заплатил вам? Или точнее, сколько этот подарок стоил США?" спросил другой читатель.

"А почему все шокированы этим решением? Он продал душу дьяволу. Пожертвовал своими людьми ради славы и долларов. Приз за преданное служение НАТО", - отметил еще один комментатор.

Ранее американцы заявили, что Зеленский “слетел с катушек”. Читатели The Washington Post раскритиковали украинского лидера за призывы к Западу закрыть границы для всех россиян.