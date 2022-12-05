Шольц заявил, что действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но альянсу следует обеспечить надежное сдерживание РФ, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей публикации для издания Foreign Affairs.

"Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но альянсу следует обеспечить надежное сдерживание (РФ - прим. ред.)", - отметил Шольц.

Он также добавил, что с этой целью Германия существенно нарастила свое присутствие на восточном фланге НАТО, усилив смешанную опергруппу НАТО под руководством Германии в Литве, и развернув на этой территории батальон для защиты.

Также канцлер Германии выразил мнение, что эффективность санкций в отношении России все возрастает и их придется долго сохранять, а Евросоюз и НАТО сильны как никогда.

Ранее глава Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией. Альянс будет защищать каждый дюйм своей территории, заверил глава Минобороны США. По его мнению, конфликт на Украине является крупнейшим кризисом безопасности со времен холодной войны и будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности.