Протестующие в столице Монголии ворвались в Дворец Правительства Фото: Кадр видео

В понедельник, 5 декабря, в Улан-Баторе проходят митинги на фоне угольного скандала. Протестующим удалось прорваться в Дворец Правительства.

Протесты начались в субботу, 3 декабря, на фоне коррупционного скандала. Как сообщали местные СМИ, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от того, что получил Китай. Кроме того, отмечалось, что речь идет об украденном угле на общую сумму в 12,9 млрд долларов, который должен был экспортироваться из Монголии в Китай.

Сообщалось, что в Китае казнили причастных к краже угля, отправив также список с именами монгольских чиновников, которые причастны к этому делу. Митингующие требуют озвучить имена тех, кто причастен к коррупционному скандалу.

Тем временем посольство США в Улан-Баторе выпустило предупреждение. В дипмиссии предупреждают о возможном увеличении скопления людей и правоохранителей, призывая быть в курсе местных новостей, а также рекомендуя американским гражданам избегать демонстраций и больших скоплений людей.