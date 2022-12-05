Глава Амурской области Василий Орлов: «Зоны затопления области будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости до конца года»

Летом 2021 года Амурская область пережила паводок, оказавшийся самым масштабным за последние восемь лет. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области завершена работа по установлению границ зон затопления. За три года специалисты выявили опасные территории в 219 населенных пунктах. На этих землях запрещено строить жилье и другие объекты без специальной защиты от паводков, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В 2022 году специалисты провели работы в 20 муниципальных районах, определив зоны затопления в 163 населенных пунктах. Документы о выделении опасных территорий предоставлены Амурскому бассейновому водному управлению. После согласования ведомство передаст эту информацию в Росреестр для включения в Единый государственный реестр недвижимости.

«Зоны затопления области будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости до конца декабря, - рассказал губернатор Василий Орлов. - За три года мы установили подтопляемые территории в 219 населенных пунктах. Опасные зоны в 72 поселках и городах нанесли на кадастровую карту, работа продолжается. На этих территориях запрещено строить жилые дома и другие объекты без специальной инженерной защиты от паводков».

По словам главы области, после внесения зон в Единый государственный реестр недвижимости необходимо будет корректировать градостроительную документацию в муниципалитетах. Работы будут проходить под контролем регионального Минстроя.