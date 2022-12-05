Кадыров опубликовал стихи про Зеленского и Сатанинский бал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал стихотворение про президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «шестеркой», которая правит «Сатанинским балом» по сценарию Североатлантического альянса.

Как отмечает глава Чечни в своих стихах, «режиссеры» находятся в Белом доме, а самому Зеленскому «плевать на Украину» и «до лампочки» на украинский народ. По его словам, украинский лидер намерен наворотить кучу «гнусных дел», а также разжечь «вселенский пожар», но в итоге он «сгинет в неволе, жизнь позорную влача».

Напомним, ранее глава Чечни в своем Telegram-канале опубликовал видео, где он читает стихи, которые он посвятил националистам из запрещенного в России батальона «Азов», а также ряду известных украинцев, среди которых депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, журналисты Дмитрий Гордон и Савик Шустер.