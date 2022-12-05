Захарова заявила об украинском следе в обвале крупнейшей криптобиржи FTX Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала обвал крупнейшей криптобиржи FTX назвав это событие, сопоставимое с крушением «Титаника».

«На первый взгляд может показаться, что это событие никак не связано с политической повесткой, если бы не одно «но», - отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Как заявила Захарова, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид начиная с марта 2022 года при помощи своих финансовых механизмов привлек сотни миллионов долларов на помощь Украине. За счет его сотрудничества с «Министерством цифровой трансформации» Украины создали специальный механизм перевода средств из разных стран мира.

«Тысячи и тысячи людей со всего мира месяцами донатили, полагая, что помогают Украине, а на самом деле вливали их в чёрную дыру криптовалютной коррупционной финансовой пирамиды», - уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ.

Криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США 11 ноября 2022 года, столкнувшись с кризисом ликвидности. Как заявила директор центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко в беседе с Lenta.ru одним из последствий такого банкротства станет спад доверия к инвестициям в криптовалюту.