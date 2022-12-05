Профессор объяснил, чем выгоден потолок на продажу нефти в 60 долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 5 декабря начало действовать эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. А впереди потолок цен на нашу нефть, который грозят ввести в ближайшее время.

Доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов спрогнозировал, какая судьба ждет российскую нефть.

Он полагает, что поставки российской нефти вряд ли буду сокращены. К тому же, России интересна доставка морским путем, так что потолок цен в обмен на такое разрешение вполне может быть интересен.

- 60 долларов за баррель не критичны для российского экспорта, поскольку этот порог все еще значительно превышает себестоимость российской нефтедобычи, — отмечает эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Запад добьется того, что потолок цен приведет к переориентации торговли, Россия будет активнее сотрудничать с Азией. Туда нефть в настоящий момент поставляется примерно в этих ценовых границах.

После принятия нового пакета санкций, цены на нефть будут идти вверх, а с учетом того, что страны ОПЕК договорились снижать добычу ежедневно на два млн баррелей, то в будущем отечественные экспортеры смогут компенсировать упущенную выгоду от больших скидок.

Не стоит забывать также про то, что Россия может ответить на новые ограничения.

- Мы могли бы установить лимит цены, ниже которой нефть не будет поставляться в Европу, — предлагает экономист.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что дружественные страны Индия и Китай воспользовались давлением на Россию на фоне введенных санкций и просят постоянную 30%-ю скидку.

По словам эксперта, нефть с дисконтом — самое разумное решение, ведь снижение добычи ударит по бюджету. Но не исключено, что продажи будут вестись через третьи страны.

- Если запрет будет на ее перепродажу, то Индия и Китай точно снизят объемы закупки нефти. России придется снижать добычу нефти, - говорит он ФАН.

Тем временем, конгресс США задумался над альтернативой признания России «спонсором терроризма». Соединенным Штатам нужно навесить на РФ новый ярлык, который вновь будет оправдывать вводимые против нее санкции. Такое мнение в беседе с «360» высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.