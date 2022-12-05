В РТУ МИРЭА предложили создать студенческие волонтерские центры во всех вузах страны

В добровольческой деятельности участвуют больше 800 студентов и тысячи выпускников РТУ МИРЭА. Фото пресс-службы РТУ МИРЭА

Проектор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов выступил с инициативой создания волонтерских студенческих центров во всех учреждениях высшего образования России, имеющих государственную аккредитацию. По мнению Тарасова, это позволит оказать адресную помощь еще большему количеству нуждающихся в ней людей. Соответствующее письмо направлено в адрес руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой.

Сегодня в России насчитывается более 300 тысяч волонтеров из числа студентов вузов.

Авторы инициативы уверены, что в настоящее время необходимо продолжить системную работу по развитию волонтерства в студенческой среде, созданию максимально благоприятных условий для раскрытия потенциала активной молодежи, выстраиванию эффективной модели взаимодействия государства и добровольцев. Для этого в РТУ МИРЭА предлагают создать волонтерские студенческие центры во всех вузах России с госаккредитацией. Планируется, что центры должны работать по целому ряду направлений: спортивное, патриотическое, культурное, экологическое и социальное волонтерство, а также донорство и работа с медиа.

«Кроме того, работа Центров должна предусматривать оказание помощи самим волонтерам – как в части организации работы, так и в сфере психологической поддержки. Это позволит не допустить «выгорания» добровольцев, оказывающих поддержку людям в трудной жизненной ситуации, в том числе вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей и других освобожденных территорий, — считает проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. — Уверен, что принятие инициативы позволит существенно увеличить количество волонтеров среди российских студентов и оказать адресную помощь еще большему количеству нуждающихся в ней людей».

В РТУ МИРЭА подчеркнули, что готовы оказать методическую и организационную помощь в реализации программы, поскольку вуз имеет фактически самый многочисленный и слаженный Волонтерский центр в стране. Активно в добровольческой деятельности участвуют больше 800 студентов и тысячи выпускников РТУ МИРЭА.