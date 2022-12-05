"Черкизово" купило на аукционе предприятия ГК "Русское зерно" за 6,4 миллиарда рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Агропромышленный комплекс "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") стал победителем аукциона, на который было выставлено шесть предприятий группы компаний "Русское зерно". об этом говорится в материалах "Российского аукционного дома".

- Победителем аукциона стал участник с аукционной карточкой "2" - ООО "Агропромышленный комплекс "Михайловский". Цена приобретения - 6,37 миллиарда рублей, - сказано в материалах.

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