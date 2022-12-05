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НовостиЭкономика5 декабря 2022 16:20

"Черкизово" купило на аукционе предприятия ГК "Русское зерно" за 6,4 миллиарда рублей

Договор купли-продажи должен быть заключен с победителем аукциона в течение трех рабочих дней
София ГОНЧАРОВА
"Черкизово" купило на аукционе предприятия ГК "Русское зерно" за 6,4 миллиарда рублей

"Черкизово" купило на аукционе предприятия ГК "Русское зерно" за 6,4 миллиарда рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Агропромышленный комплекс "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") стал победителем аукциона, на который было выставлено шесть предприятий группы компаний "Русское зерно". об этом говорится в материалах "Российского аукционного дома".

- Победителем аукциона стал участник с аукционной карточкой "2" - ООО "Агропромышленный комплекс "Михайловский". Цена приобретения - 6,37 миллиарда рублей, - сказано в материалах.

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