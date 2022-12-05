Глеб Никитин: «В Нижегородской области отремонтировано 1100 километров дорог»

Фото пресс-службы правительства Нижегородской области

«Дорогам, где ходит школьный транспорт, уделяется особое внимание. Это касается и дорог, по которым люди добираются до других социальных объектов, например, до домов культуры или учреждений здравоохранения. Важное значение при определении приоритетов, помимо загрузки дороги, имеет и наличие рейсов общественного транспорта», — заявил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что суммарная протяженность отремонтированных рядом с социальными объектами участков дорог составила около 200 километров.

Вопросы состояния дорог, которые ведут к школам, и функционирование школьного транспорта были обозначены в этом году в ходе прямой линии. Жалобы жителей области поступали, в частности, из Сосновского, Дальнеконстантиновского, Воротынского районов и городского округа Выкса.

«В этом году нам удалось сохранить высокие темпы ремонта и обновить около 1100 километров дорог. Нижегородская область в последние три года занимает лидерские позиции по объему выполняемых работ среди регионов страны. Сейчас готовится ремонтная кампания на следующий год», — пояснил Глеб Никитин.

НАША СПРАВКА

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Программа включает федеральные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Автомобильные дороги Минобороны России», «Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».