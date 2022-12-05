Телеканал ТНТ закрывает шоу "Импровизация"

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Телеканал ТНТ принял решение закрыть юмористическое шоу "Импровизация". Об этом 5 декабря сообщили участники проекта в Telegram-канале "Импровизация".

- ТНТ в связи со своей новой стратегией принял решение закрыть шоу "Импровизация" и "Импровизация. Команды", - рассказал креативный продюсер шоу Стас Шеминов в видеообращении.

При этом участники "Импровизации" Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун сообщили, что зрителям не стоит расстраиваться по этому поводу, поскольку они намерены продолжить выступать с концертами и вести совместную деятельность.

"Импровизация" выходит на телеканале ТНТ с 2016 года. За это время в качестве приглашенных звезд на шоу побывали десятки различных звезд. "Импровизация" - это единственный телевизионный проект, в котором нет готового сценария. В каждом выпуске, помимо четырёх постоянных героев, участвует приглашенная звезда.