Ведущими премии "Золотой граммофон" станут Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина

Вадим Галыгин станет одним из ведущих престижной музыкальной премии. ФОТО: пресс-служба "Русской Медиагруппы"

"Русское радио" сообщило о том, что вести церемонию вручения престижной российской музыкальной премии "Золотой граммофон" в 2022 году будут актриса Екатерина Скулкина и телеведущий, шоумен Вадим Галыгин. В нынешнем году церемония состоится 10 декабря.

Церемония пройдет на московской "ВТБ Арене", сообщают в пресс-службе "Русской Медиагруппы" (в которую входит "Русское радио").

"10 декабря состоится главное музыкальное событие года – XXVII Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Каждый год зрители шоу и прямой трансляции с нетерпением ждут, кто же станет ведущим этого грандиозного события. В этом году роль проводников в мир лучших песен уходящего года выполнят Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин", - отмечают организаторы мероприятия.

Екатерина Скулкина. ФОТО: пресс-служба "Русской Медиагруппы"

«Я впервые выйду на сцену Церемонии «Золотой Граммофон» в качестве ведущего, и для меня это большая честь, – приводит пресс-служба "Русской Медиагруппы" слова Вадима Галыгина. – Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка. Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей».

«Русское Радио» - крупнейшая радиосеть в мире, в состав которой входят более 3150 городов. Ежемесячный охват «Русского Радио» составляет 23,3 млн. человек*. «Русское Радио» наряду с радиостанциями Хит FM, Радио MAXIMUM, DFM и Радио Monte Carlo, а также телеканалом RU.TV входит в состав холдинга «Русская Медиагруппа». Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет 33,5 миллиона слушателей ежемесячно. Телеканал RU.TV насчитывает 29,1 миллиона телезрителей по всей России и является одним из крупнейших музыкальных телеканалов в стране. *