Путин включил в состав Госсовета РФ восемь губернаторов и двух глав городов

Владимир Путин подписал крайне важный указ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Государственного Совета РФ. Информацию об этом уже официально подтвердили в Кремле.

«Включить в состав Совета следующих лиц: губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, главу Республики Марий Эл, главу городского округа Самары и главу города Белогорска Амурской области; исключить из состава Совета Карташову М.Н и Кухарука Р.Н», — отмечается в тексте указа главы российского государства.

Стоит отметить, что речь в документе идет о делегировании в состав Госсовета России тех губернаторов, которые ранее были утверждены Путиным на должностях врио руководителей своих регионов, а впоследствии (по результатам прошедшего в сентябре 2022 года единого дня голосования) они сумели занять посты глав субъектов на постоянной основе. Все назначенный Путин на посты временно исполняющих обязанности губернаторов люди сумели одержать на региональных выборах убедительные победы в первом же туре.

При этом через несколько месяцев после избраниях этих губернаторов президент РФ не обязан был наделять их полномочиями членов Государственного совета, однако в итоге принял решение все-таки сделать это.