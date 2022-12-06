США не собираются пополнять свой нефтяной резерв российской нефтью

США решили добровольно отказаться от закупок российской нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США не допускают возможности закупки российской нефти для пополнения своего стратегического резерва. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нет, потому что [ее импорт] находится под запретом», — сказала Жан-Пьер. Так она ответила на соответствующий вопрос журналистов в ходе своего традиционного брифинга, который транслировался на YouTube-канале CNBC и в прямом эфире этого популярного американского общенационального телеканала.

По словам представителя действующей американской администрации, нарушать принятые ранее правила власти США совершенно точно не намерены и будут (как минимум, в самое ближайшее время) неукоснительно их соблюдать.

Ранее страны Европейского союза и "Большой семерки" приняли решение установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов США за баррель. Западные лидеры считают этот свой шаг одним из самых действенных антироссийских ограничений со времени начала специальной военной операции РФ на Украине. Власти РФ же подчеркивают, что этим решением западные страны фактически лишают себя поставок российской нефти.