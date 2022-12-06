Россиянам собираются выплачивать тринадцатую пенсию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут во вторник, 6 декабря, в Госдуму РФ проект закона, который предлагается ввести с декабря 2022 года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.

Как передает ТАСС, данные изменения намерены внести в закон «О страховых пенсиях». Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя данное предложение, отметил, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан, поэтому нужна поддержка со стороны государства.

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, должна выплачиваться еще одна ... Пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат», - заявил он.

Депутат также отметил, что такая пенсия обезопасит пенсионеров, которые перед новогодними праздниками часто обращаются за «опасными» кредитами в микрофинансовые организации, а те охотно дают деньги, несмотря на небольшие доходы пенсионеров.

Кроме того, депутаты «Справедливой России – За правду» предложили увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для достигших 70 лет. На данный момент соответствующая норма действует только для 80-летних россиян.