Поляки призвали премьера Моравецкого уйти в отставку после слов об Украине
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Польские пользователи Twitter раскритиковали слова премьер-министра республики Матеуша Моравецкого о необходимости продолжения обеспечения Украины оружием.
Ранее глава польского правительства написал в своем аккаунте, что обсудил недавний обстрел украинской инфраструктуры Вооруженными силами (ВС) России с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. «Международное сообщество должно продолжать обеспечивать Украину гуманитарной и военной помощью», - заявил он.
Тем не менее пользователи соцсети раскритиковали такие заявление польского премьера.
«Уважаемый премьер-министр, прибывают очередные беженцы из Украины, выдержит ли Польша? Будет все хуже и хуже, начните думать не только об украинцах», - написал один из пользователей.
Другой комментатор заявил, что народ не согласится «платить 30 миллионов из своего кармана». «Вы сядете за это», - добавил он.
«Переведи им со своей зарплаты. Воры раздают не свои деньги», - отметил другой.
«Начните думать о поляках, а не об украинцах», - заявил еще один комментатор.
«Подавай в отставку, вор», - подчеркнул еще один