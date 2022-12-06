Поляки призвали премьера Моравецкого уйти в отставку после слов об Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские пользователи Twitter раскритиковали слова премьер-министра республики Матеуша Моравецкого о необходимости продолжения обеспечения Украины оружием.

Ранее глава польского правительства написал в своем аккаунте, что обсудил недавний обстрел украинской инфраструктуры Вооруженными силами (ВС) России с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. «Международное сообщество должно продолжать обеспечивать Украину гуманитарной и военной помощью», - заявил он.

Тем не менее пользователи соцсети раскритиковали такие заявление польского премьера.

«Уважаемый премьер-министр, прибывают очередные беженцы из Украины, выдержит ли Польша? Будет все хуже и хуже, начните думать не только об украинцах», - написал один из пользователей.

Другой комментатор заявил, что народ не согласится «платить 30 миллионов из своего кармана». «Вы сядете за это», - добавил он.

«Переведи им со своей зарплаты. Воры раздают не свои деньги», - отметил другой.

«Начните думать о поляках, а не об украинцах», - заявил еще один комментатор.

«Подавай в отставку, вор», - подчеркнул еще один