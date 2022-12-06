Эксперт дал советы, как выбрать универсальные подарки для друзей и близких Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие уже озадачились покупкой подарков к новому году. Генеральный директор компании Vpodarok Илья Ефимов рассказал, как выбрать универсальный презент друзьям и близким.

Для того, чтобы сосредоточиться на поиске в правильном направлении, нужно четко определиться с бюджетом, а еще узнать про предпочтения и интересы человека.

Если конкретных пожеланий не было, то хорошим вариантом будут презенты для дома: домашний текстиль, эстетичная посуда, мелкая бытовая техника, мягкий плед.

- Обратите внимания, чего человеку не хватает и отталкивайтесь от этого. Часто важен не сам подарок, а эмоции. Продумайте оформление, - советует эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Универсальным вариантом станут подарочные карты и электронные сертификаты. Причем в таком формате проще всего подобрать подарок, чтобы уложиться в бюджет.

Если подарок не удается найти, то лучше подарить деньгами, чтобы человек точно купил, то, что ему хочется.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу отмечался в России 4 декабря. Специально к этой дате в 77 парках Московской области заработала почта главного зимнего волшебника. Новогодние чудеса бывают и желания сбываются не только у детей, но и взрослых. РИАМО собрал истории, которые убеждают поверить в чудеса.

Почти половина (42%) россиян назвали деньги самым желанным подарком на Новый год. Как показало исследование, почти каждый третий (28%) хочет получить на праздник электронику или умное устройство, 12% опрошенных — косметику и парфюмерию, 11% — кондитерские изделия и алкоголь, 10% — одежду или украшения, пишет газета "Известия".