Названы самые популярные слова 2022 года в области карьеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервисы «Работа.ру» и СберЗдоровье провели исследование, чтобы выяснить, какие слова стали самыми популярными в 2022 году в области карьеры. Свои варианты ответов предложили более 5 тысяч респондентов.

Четверть (25%) признали таковым слово «Обучение». Оно стало лидером в карьерном словаре. На «Успех» пришлось 17% ответов, а на «Достижение» - 15%.

В топ-5 попали «Переработка» и «Выгорание», про них вспомнили по 13% респондентов. А на шестой строчке «Подработка».

Вот уже который год в десятку актуальных входит понятие «Удаленка», она закрепилась в нашей жизни с приходом пандемии. Словом года ее нарекли 10% респондентов, а 7% настаивают, что главное в любой работе - это «Руководство», 6% вспомнили про «Повышение», а 5% про «Токсичность».

А вот «Ответственность», «Сплоченность» и «Поиск» набрали менее 5%, пишет "Газета.Ru".

До Нового 2023 года остается меньше месяца, и вопрос, где и как провести зимние праздники, становится все актуальнее. В этот раз россияне будут отдыхать девять дней: с 31 декабря по 8 января. Этого времени вполне хватит на то, чтобы отправиться в небольшой заграничный вояж и хорошо провести время за рубежом, пишет РИАМО о самых популярных направлениях.

Первую строчку занимает Шри-Ланка. Но несмотря на холодное море, востребована у туристов и гостеприимная Турция, передает "360".